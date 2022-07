Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer im Kreisverkehr verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, fuhr ein 40-jähriger aus Recklinhausen mit seinem E-Scooter im Kreisverkehr Hohenhorster Weg Ecke Bruchweg. Hier wollte zeitgleich eine 20-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zum Zusammensoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

