Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum - Zeugen von "Parkrempler-Unfall" am Freitagnachmittag auf Netto-Parkplatz gesucht

Breklum (ots)

Am Freitagnachmittag (26.08.22), gegen 15.30 Uhr, parkte ein schwarzer Mercedes auf dem Netto-Parkplatz in der Husumer Straße. Zeugen beobachteten, dass ein dunkelroter Mercedes gegen den parkenden PKW fuhr und informierten anschließend die Fahrerin des angefahrenen Mercedes. Der Verursacher konnte mittlerweile ermittelt werden. Die Polizei in Bredstedt bittet die beiden Zeugen, einen Mann und eine Frau, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900, da deren Personalien noch nicht feststehen.

