Polizei Düren

POL-DN: Nach Unfallflucht Verursacher ermittelt

Düren (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagabend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 21 Jahre alter Mann aus Nideggen war am Dienstag, gegen 21:20 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad auf der Stürzstraße, in Fahrtrichtung Euskirchener Straße, unterwegs. Unmittelbar links neben ihm fuhr ein Kleinwagen in dieselbe Richtung. Nach Angaben des jungen Mannes aus Nideggen fuhr der Pkw plötzlich vor ihm nach rechts rüber, woraufhin er mit seinem Kleinkraftrad eine Vollbremsung durchführen musste. Hierdurch kam der 21- Jährige zu Fall. Das Auto, welches nach Angaben des Nideggeners zum Unfallzeitpunkt mit mehreren Personen besetzt war, hielt kurz darauf an und die Insassen verließen das Fahrzeug. Nachdem sie das eigene Fahrzeug begutachtet hatten, seien sie weitergefahren. Die hinzugerufene Polizei nahm die Ermittlungen auf. Aufgrund der Angaben des jungen Mannes konnte der Unfallverursacher kurz darauf ermittelt werden. Es handelt sich um einen 19 Jahre alten Mann aus Düren. Er wird sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Der junge Kradfahrer, der sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, wurde von einem Rtw zu ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

