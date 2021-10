Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht: Raub am helllichten Tag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagvormittag (22.10.) entriss ein unbekannter Täter einem 86-jährigen Bergisch Gladbacher in der Straße Vürfelser Kaule die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der 86-Jährige befand sich gegen 10:30 Uhr auf einer Tankstelle um sein Auto zu waschen, als er von einem unbekannten Mann auf seinen Wagen angesprochen wurde. Der Täter verwickelte den Senior in ein Gespräch, entriss ihm in einem günstigen Moment die Uhr und flüchtete.

Der Täter soll über ein südländisches Erscheinungsbild verfügen und circa 35 Jahre alt sein. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent und trug zum Tatzeitpunkt Jeans und Pullover.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205 -0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell