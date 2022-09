Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldersbek - Drei Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Polizei sucht Zeugen

Oldersbek, Kreis Nordfriesland (ots)

In der Nacht von Mittwoch (31.8.22) auf Donnerstag (01.09.22) wurden in der Dorfstraße in Oldersbek die Firmenwagen von drei Handwerkerfirmen aufgebrochen. Die Bau-bzw. Firmenfahrzeuge befanden sich jeweils auf Privatgrundstücken. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Hecktüren der Kastenwagen und stahlen hochwertige Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation in Friedrichstadt hat die Ermittlungen dieser Einbrüche aufgenommen und bittet Zeugen und/oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04881-2869920. Vielen Dank!

