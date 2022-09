Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Nachtragsmeldung zu "Entlaufener Hund in Zeven-Vorsicht bissig!" ++ versuchter Raub in Rotenburg ++ Alleinbeteiligt mit dem Pkw gegen Baum ++ Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Radfahrerin++

Landkreis Rotenburg (ots)

Zeven

Nachtragsmeldung zu "Polizei sucht entlaufenen Hund-Vorsicht bissig!"++

Am Samstagabend konnte der entlaufene Hund wohlbehalten durch den Tierschutzverein Rotenburg eingefangen und ins Tierheim nach Mulmshorn verbracht werden.

Rotenburg

Versuchter Raub in Rotenburg++ Am Freitagnachmittag kam es im Berliner Ring zu einem versuchten Raub. Ein männlicher Täter forderte unter Mitführung eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Die 26-jährige Geschädigte reagierte hierauf nicht und flüchtete in einen vorbeifahrenden Pkw. Sofort eingesetzte Streifenwagen der Rotenburger Wache konnten den Täter noch im Nahbereich stellen. Der stark alkoholisierte 36-jährige Rotenburger wurde vor Ort festgenommen und musste mehrere Stunden im Rotenburger Polizeigewahrsam verbringen.

Kirchwalsede

Alleinbeteiligt mit dem Pkw gegen einen Baum++ Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in Kirchwalsede in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes aus der Samtgemeinde Bothel kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Rotenburg

Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Fahrradfahrerin++ Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, kam es in Rotenburg im Bereich des Ärztehauses zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund erster Ermittlungen und Zeugenaussagen querte eine 21-jährige Radfahrerin die Bahnhofstraße trotz Rotlicht. Ein dort fahrender Sattelzug versuchte noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, kam aber nicht rechtzeitig zum Stehen. Die Radfahrerin wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt.

