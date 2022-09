Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Raub ++ Shake Hands nach Streit unter Autofahrern ++ 84-Jähriger fällt auf falschen Polizisten rein ++

Rotenburg (ots)

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Raub

Zeven. Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht am späten Donnerstagabend in der Feldstraße eine 25-jährige Frau überfallen zu haben. Gegen 23.30 Uhr sei sie dort als Radfahrerin unterwegs gewesen. Ein fremder Radfahrer sei plötzlich von hinten neben sie gefahren. Er habe nach ihrer Handtasche im Fahrradkorb gegriffen. Da der Träger der Tasche am Fahrzeug befestigt war, seien beide gestürzt. Der Unbekannte habe von der Tat abgelassen und sei in Richtung Labesstraße geflüchtet. Erste Ermittlungen brachten die Zevener Polizei auf die Spur des 23-Jährigen. Noch in der gleichen Nacht durchsuchten die Beamten auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft seine Wohnung nach Beweismitteln. Dabei wurden Kleidung und auch das Handy des Tatverdächtigen sichergestellt.

Shake Hands nach Streit unter Autofahrern

Visselhövede/Paterbusch. Wegen einer Vorfahrtmissachtung sind zwei Männer am Donnerstagvormittag auf der L 171 zwischen Visselhövede und Jeddingen in Streit geraten. Ein 54-jähriger Autofahrer habe einem 28-Jährigen gegen 10 Uhr die Vorfahrt genommen. Der jüngere Mann fuhr dem Älteren hinterher und stellte ihn zur Rede. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten. Beamten der Polizeistation konnten in der aufgeheizten Situation schlichten. Die beiden Kontrahenten gaben sich anschließend wieder die Hand und nahmen sich in den Arm.

84-Jähriger fällt auf falschen Polizisten rein

Kirchwalsede. Ein falscher Polizeibeamter hat am Donnerstagabend 1.500 Euro von einem 84-jährigen Senioren ergaunert. Der Unbekannte meldete sich gegen 20.30 Uhr am Telefon und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gab an, dass zwei Einbrecher den Plan hätten, in sein Haus einzubrechen. Um ihnen eine Falle zu stellen, solle er sein verfügbares Geld, seine EC-Karte mit PIN und auch sein Sparbuch vor die Tür legen. Der Senior tat, was ihm gesagt wurde und wartete. Unbemerkt kamen die Komplizen des falschen Polizisten vorbei und holten den "Köder" ab.

Motorradfahrer beim Zurücksetzen übersehen

Tiste. Ein 30-jähriger Biker ist am Donnerstagnachmittag bei einem unglücklichen Fahrmanöver einer 46-jährigen Autofahrerin auf der Hauptstraße verletzt worden. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem VW-Transport versehentlich an ihrem Ziel vorbeigefahren. Auf der Ortsdurchfahrt setzte sie einige Meter zurück und übersah dabei den hinter ihr wartenden Motorradfahrer. Der Biker wurde bei der Kollision leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sein Motorrad nicht zugelassen war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Kleinkind bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Straße Am Sande ist am Donnerstagabend ein 3-jähriges Kind im Auto der Mutter verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte gegen 18.40 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass die Frau vor ihm mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt halten musste. Der Mann fuhr mit seinem Opel auf das stehende Fahrzeug auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Sittensen. Am Donnerstagnachmittag ist ein 11-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich einer Tankstelle an der Stader Straße verletzt worden. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer hatte den Jungen gegen 17 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Radweg übersehen, als er abbiegen wollte. Der 11-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Vorderreifen des Lkw. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Seedorf. Bei einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich der B 71/Godenstedter Straße sind am Donnerstagvormittag zwei Männer verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte gegen 9 Uhr mit seinem Peugeot von der Bundesstraße nach links in Richtung Godenstedt abbiegen wollen. Wegen des Gegenverkehrs musste er anhalten. Das erkannte der nachfolgende, 50-jährige Fahrer eines Skoda vermutlich zu spät. Der Mann fuhr fast ungebremst auf das Fahrzeug des Vordermannes auf. Im Peugeot zogen sich die beiden 25 und 38 Jahre alten Beifahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Schmierereien an der Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Fintel. Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Fensterscheiben und die Tür der Grundschule an der Straße Himberg besprüht. Außerdem beschmierten sie im rückwärtigen Bereich eine Außenwand zum Pausenhof. Hinweise bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/954860.

