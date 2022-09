Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall beim Zurücksetzen - Traktor kollidiert mit Auto ++ Diesel aus Bagger abgezapft ++

Rotenburg (ots)

Unfall beim Zurücksetzen - Traktor kollidiert mit Auto

Vahlde. Bei einem unglücklichen Fahrmanöver ist am Mittwochnachmittag eine 56-jährige Autofahrerin verletzt worden. Der 18-ährige Fahrer eines Traktors hatte gegen 14 Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Straße Im Fuhrenkamp zurücksetzten wollen, um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einbiegen zu ermöglichen. Dabei übersah er vermutlich den hinter ihm wartenden Skoda der 56-Jährigen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf sechstausend Euro.

Diesel aus Bagger abgezapft

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch waren Dieseldiebe in der Straße Hohe Luft unterwegs. Sie hebelten den Tankdeckel eines, auf einem Grundstück abgestellten Baggers auf, zapften mehrere hundert Liter Kraftstoff ab und füllten ihn in Kanister. Damit verschwanden sie unerkannt.

