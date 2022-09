Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrerin übersieht 75-jährigen E-Biker ++ Radfahrer bei Abbiegen übersehen ++ Zweimal mit unversichertem E-Scooter erwischt ++ Ohne Lappen in die Verkehrskontrolle ++

Rotenburg (ots)

Autofahrerin übersieht 75-jährigen E-Biker

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße ist sich am Montagvormittag ein 75-jähriger E-Biker verletzt worden. Eine 72-jährige Autofahrerin hatte den Mann auf seinem Elektrofahrrad vermutlich übersehen, als sie gegen 9.15 Uhr mit ihrem Mazda von einem Grundstück fahren wollte. Bei der Kollision zog sich der Radler leichte Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in die OsteMed Klinik. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Radfahrer bei Abbiegen übersehen

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Burgstraße/Bahnhofstraße ist am frühen Montagmorgen ein 26-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte gegen 6 Uhr mit ihrem VW Polo von der Burgstraße in Richtung Bahnhofstraße abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den auf seinem Rad querenden Mann. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf eintausend Euro.

Zweimal mit unversichertem E-Scooter erwischt

Rotenburg. Gleich zweimal ist ein 20-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag als Fahrer eines E-Scooters in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Gegen 1 Uhr trafen ihn die Beamten in der Bergstraße an. Der junge Mann fuhr mit dem Trendfahrzeug auf dem Radweg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er den Scooter nicht versichert hatte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und drohten an, dass sie den Elektroroller sicherstellen würden, wenn er weiterhin damit fahre. Daran hielt sich der 20-Jährige nicht. Wenig später wurde er in der Soltauer Straße erneut erwischt. Diesmal wurde ihm der E-Scooter weggenommen.

Ohne Lappen in die Verkehrskontrolle

Bremervörder. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Montagabend die Fahrt eines 48-jährigen Mannes in der Mehedorfer Straße gestoppt. Er war gegen 18 Uhr mit einem Ford Transit in Richtung Höhne unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Für ihn war die Fahrt an dieser Stelle zu Ende. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

In ehemalige Bankfiliale eingedrungen

Gyhum. In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in den leeren und verschlossenen Vorraum einer ehemaligen Bankfiliale an der Bergstraße eingedrungen. Dazu drückten sie eine Automatiktür auf. Im Gebäude ließen die Unbekannten Bierflaschen und Zigaretten zurück.

Baumaschine und Anbauteile gestohlen

Rhadereistedt. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Bahnhofstraße eine Baumaschine und Teile eines Minibaggers gestohlen. Zwischen Donnerstag und Montag nahmen sie zwei Baggerschaufeln und einen Motorstampfer, der am Friedhof abgestellt war, mit. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa zweitausend Euro aus.

Einbruch in Baucontainer

Selsingen. Unbekannte sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in drei Container einer Baustelle an der Granstedter Straße eingedrungen. Dazu durchtrennten sie die Vorhängeschlösser. In einem Container fiel ihnen ein Motorbesen des Herstellers Stihl in die Hände. Damit verschwanden sie unerkannt.

