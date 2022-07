Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Brandstiftungen im Gemeindebereich Blowatz - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Die Kriminalpolizei Wismar ermittelt zu mehreren Bränden, die sich innerhalb des laufenden Quartals im Bereich der Gemeinde Blowatz ereignet haben, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

So brannten im April sowie Anfang Juni jeweils eine Strohmiete in Robertsdorf und Dreveskirchen. Der entstandene Schaden belief sich auf schätzungsweise 27.000 EUR. (Siehe Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Wismar: https://bit.ly/3ucF91c, https://bit.ly/3OPUdd3) Schon am 22. Mai rückten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Blowatz und Stove aus, um einen Müllcontainerbrand in der Hauptstraße in Blowatz zu löschen. Auch zu diversen kleineren Wald- und Böschungsbränden im Bereich Dreveskirchener Wald sowie im Bereich des Farpener Waldes rückten die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren in den vergangenen Wochen mehrfach aus. Erst am frühen Nachmittag des zurückliegenden Dienstags, 28. Juni 2022, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Blowatz und Neuburg einen 30 qm großen Waldbrand im Dreveskirchener Wald löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 entgegen.

Aufgrund des sonnigen und trockenen Wetters der zurückliegenden Wochen gilt in einigen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns eine erhöhte Waldbrandgefahr. Deshalb ist es besonders wichtig, achtsam beim Besuch in der Natur zu sein, denn schon ein unachtsam weggeworfener Zigarettenstummel kann bspw. ein Kornfeld schnell in Brand setzen. Entdeckte Feuer, auch Kleinstbrände, sollten auf jeden Fall schnellstmöglich gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell