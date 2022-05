POL-MR: Absperrung durchbrochen und flüchtig + Zimmer durchsucht + Tür zugeschlagen + Warnbarken auf Autos gestellt + Mehrere Einbrüche + Sparschweine zerschlagen, Trinkgeld entwendet + Außenspiegel touchiert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Stadtallendorf: Absperrung durchbrochen und flüchtig

Ein Motorradfahrer durchbrach am Freitag, 13. Mai, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit eine Straßensperrung auf der B454, kam daraufhin von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Der unbekannte Fahrer lief anschließend weg und ließ die beschädigte Honda zurück. Nachdem er zunächst Richtung Niederkleiner Straße flüchtete, kam er kurze Zeit später zurück und lief Richtung Neustadt davon. Das Ganze passierte gegen 19.50 Uhr an der Einmündung zur Niederrheinischen Straße, wo der Verkehr aufgrund der A49-Bauarbeiten umgeleitet wird. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Ebenso werden Zeugen gesucht, denen der weglaufende Fahrer aufgefallen ist. Er wird als 25 bis 35 Jahre alt und etwa 170 bis 175cm groß beschrieben. Er soll ein arabisches Erscheinungsbild haben, dunkle, wellige Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind und eine nicht näher bekannte Auffälligkeit an der Lippe haben. Er trug dunkle Kleidung, wobei sich auf der Trainingshose neon-orangefarbene Streifen befanden. Bei seiner Flucht hatte er keinen Helm bei sich, den stellten die Polizeibeamten zusammen mit dem Krad sicher. Hinweise an die Telefonnummer 06428/93050.

Gladenbach: Zimmer durchsucht

Ein Dieb schob am Sonntag, 15. Mai, zwischen 0.30 und 9.40 Uhr den Rolladen an einem Einfamilienhaus in der Adrian-Diel-Straße hoch und hebelte ein gekipptes Fenster auf. Anschließend durchsuchte er das Zimmer und flüchtete danach, vermutlich ohne das restliche Haus zu betreten und ohne Diebesgut. Es entstand ein geringer Schaden am Fenster. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Gladenbach- Mornhausen: Tür zugeschlagen

Ein unbekannter Mann sollte am frühen Sonntagmorgen, 15. Mai, eine Gaststätte in der Hauptstraße nach vorausgegangenen Streitigkeiten verlassen. Offensichtlich aus Ärger darüber schlug der Unbekannte daraufhin gegen 0.45 Uhr die Eingangstür kräftig zu. In dem Moment hatte eine Frau jedoch noch eine Hand in der Tür. Sie erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Schaden von etwa 150 Euro an der Tür, die der Unbekannte in der Folge mehrmals auf- und zuschlug. Er soll etwa 30 Jahre alt und 160 bis 165cm groß sein. Er hat kurze, dunkelblonde Haare, blaue Augen und trug ein graues Shirt und eine hellblaue Jeans. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise zu dem Mann (Telefonnummer 06461/92950).

Fronhausen: Warnbarken auf Autos gestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14. Mai, stellten Unbekannte Warnbarken von einer Baustelle auf zwei geparkte Autos in der Straße Stollberg. Während an dem einen dadurch kein Schaden entstand, hinterließ eine Warnbarke an einem grauen Ford Focus Kratzer im Stoßfänger. Der Schaden dürfte um die 100 Euro hoch sein und entstand zwischen 20 und 10 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Mehrere Einbrüche

Nach einem Einbruch in die Kirche in der Straße Zur Kirche flüchteten Diebe zwischen 15 Uhr am Freitag, 13. Mai, und 9 Uhr am Samstag ohne Beute. Erfolgreicher lief es in der Straße Baumgarten beim Einbruch in ein Therapie-Zentrum: Dort ließen Diebe zwischen 18 Uhr am Freitag und 8.15 Uhr am Samstag eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro mitgehen. In der Straße Hainäcker war es ein Fahrrad, was bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus aus dem Hausflur abhandenkam. Aufgrund verdächtiger Geräusche wird die Tatzeit auf etwa 2 Uhr am Samstag getippt. Das schwarze "Hai-Bike" hat einen Wert von etwa 400 Euro. In allen Fällen entstanden mehrere hundert Euro hohe Schäden an den Türen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Sparschweine zerschlagen, Trinkgeld entwendet

Diebe brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 14. Mai, in ein Friseurgeschäft in der Wilhelmstraße ein. Dabei scheiterten sie zwischen 22 und 5.45 Uhr bei dem Versuch, die Kasse zu öffnen. Dafür zerschlugen sie aber die aufgestellten Sparschweine für das Trinkgeld der Mitarbeiter und entwendeten den Inhalt. An der Eingangstür zum Mehrparteienhaus und an der Tür zum Friseur entstanden Schäden von insgesamt etwa 300 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Außenspiegel touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Nach auf Samstag, 14. Mai, den linken Außenspiegel eines in der Mecklenburger Straße parkenden Audi. Am schwarzen A 6 entstanden dadurch zwischen 22 und 9.30 Uhr Schäden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

