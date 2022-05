POL-MR: Vorsicht! Enkeltrick-Betrüger rufen an!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: An Tresor gescheitert Diebe brachen am Freitag (6. Mai) in eine Gaststätte in der Barfüßerstraße ein und verursachten dabei einen Schaden etwa 1000 Euro. Zwischen 4 und 6 Uhr machten sie sich drinnen noch an einem Tresor zu schaffen, scheiterten aber am Versuch der Öffnung. ...

