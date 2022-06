POL-HWI: Polizei sucht weiterhin nach vermisstem 80-Jährigen aus Wismar

Wismar (ots) - Gestern wurde die Wismarer Polizei über einen Einbruch in einen Schuppen eines Kleingartens des Gartenvereins am Karpfenteich e.V. in der Querstraße in Wismar informiert. Der oder die Unbekannten sind offenbar im Zeitraum vom vergangenen Samstag 18. Juni 2022, 12:00 Uhr bis gestern 14:00 Uhr in einen Schuppen gewaltsam eingedrungen und entwendeten mehrere Gartengeräte unter anderem eine Heckenschere, ...

