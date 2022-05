HZA-S: Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Verdacht auf Hinterziehung von Sozialabgaben - Schwarzarbeit mittels Abdeckrechnungen verschleiert?

Hauptzollamt Stuttgart

Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am 04.05.2022 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Durchsuchungen bei mehreren Firmen durchgeführt. Die Maßnahmen fanden in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen statt. Die Ermittlungen des Zolls richten sich gegen einen Stuttgarter Bauunternehmer sowie insgesamt elf Verantwortliche von Firmen, die tatsächlich keine Bauleistungen erbracht, sondern lediglich nicht leistungshinterlegte Rechnungen verkauft haben sollen. Der Stuttgarter Bauunternehmer soll seit Anfang 2017 in großem Umfang Schwarzlohnzahlungen an seine Arbeiter geleistet haben. Diese Barzahlungen soll er in seiner Buchhaltung, verschleiert haben, indem er von den weiteren Beschuldigten Rechnungen gekauft und in seiner Buchhaltung eingebucht haben soll, um entsprechende Kosten für Fremdleistungen vorzutäuschen. Auf diese Weise soll er Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen haben. Zumindest bei einem Teil der Bauarbeiter soll es sich zudem um Männer aus Nicht-EU-Staaten gehandelt haben, die nicht über die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen für die Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland verfügten. Der Hauptverdächtige führte mit seinen Unternehmen Rohbauarbeiten in Stuttgart, Heilbronn sowie in der Region Hohenlohe aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass den illegal beschäftigten Arbeitern dabei Löhne unterhalb der in der Bauwirtschaft geltenden Mindestlöhne bezahlt wurden. Der Schaden für die Sozialkassen soll sich nach ersten Berechnungen auf mehr als zwei Millionen Euro belaufen. Bei den Durchsuchungen waren mehr als 200 Zollbeamte im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

