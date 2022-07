POL-SE: Elmshorn/Barmstedt/Heede - Pkw verunfallt nach Verfolgung

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 26.07.2022, ist es sowohl in Pinneberg als auch in Wedel zu Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen. In der Wedeler Feldstraße drangen Unbekannte zwischen 19:00 und 06:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Betriebs für Eisenbahnausstattungen ein und entwendeten vier Notebooks, zwei Bluetooth Boxen, ein ...

