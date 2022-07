POL-SE: Haseldorf / Tornesch - Wellzementplatten und Altholz abgelagert

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 25.07.2022, ist es in Bad Bramstedt zu zwei Diebstählen in Discountern gekommen. Die Präventionsbeamten der Polizeidirektion Bad Segeberg warnen aktuell mit Informationsständen vor Supermärkten und Discountern vor den Maschen der Täter und geben Tipps zum Schutz vor ...

