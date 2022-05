Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung wegen zu lauter Musik

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bürgermeister-Peters-Straße; Donnerstag, 05.05.2022, 03:20 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Nacht von Mittwoch, 04.05.2022, auf Donnerstag, 05.05.2022, ist es gegen 03:20 Uhr in der Bürgermeister-Peters-Straße in Northeim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Ein 24-jähr. Anwohner wurde durch laute Musik geweckt, die von der Bürgermeister-Peters-Straße kam. Beim Nachsehen vor der Haustür konnte der Anwohner eine männliche Person auf einer Parkbank liegend feststellen, die mit einer mitgeführten Musikbox laute Musik hörte.

Nachdem der Anwohner die Person angesprochen und aufgefordert hatte, die Musik leiser zu machen, schlug die männliche Person dem Anwohner plötzlich und unvermittelt mit der Faust in das Gesicht und entfernte sich mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit in Richtung Hindenburgstraße.

Der unbekannte Täter wurde von dem Anwohner als ca. 20 Jahre alt, 1,80 m groß, schlank, mit hochdeutscher Aussprache sowie hellen Haare beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte an die Northeimer Polizei unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell