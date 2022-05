Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Einbeck (ots)

EINBECK (rod)

Am Dienstag, den 03.05.2022, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 16.40 Uhr in der Bismarckstraße in Einbeck eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Einbeck. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei der Fahrzeugführerin neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund wurden der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell