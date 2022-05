Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64, Leinebrücke, Dienstag, 03.05.22, 10.50 Uhr - 11.40 uhr KREIENSEN (schw) - Am Dienstag, 03.05.22 in dem Zeitraum von 10.50 Uhr - 11.40 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Greene, Höhe Leinebrücke durch. Im Hinblick auf eine der Hauptunfallursachen, Geschwindigkeit, ist im Verlauf der B64 ein erhöhtes Unfallaufkommen festzustellen. Mithin ist, sind zur Bekämpfung dieser Hauptunfallursache Geschwindigkeitsmessungen an unterschiedlichen Stellen auf der B 64 vorgesehen. In dem oben genannten Zeitraum stellten die Beamten sechs Verstöße gegen die auf 50 km/h reduzierte Geschwindigkeit fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dabei 74 km/h

