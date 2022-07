Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln

Werdohl (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte eine Polizeistreife im Rahmen der Streifenfahrt beobachten, wie ein 20-jähriger Werdohler etwas in einem Plastikbeutel in einem Gebüsch versteckte. In dem Plastikbeutel konnte eine nicht geringe Menge an Cannabis und Kokain aufgefunden werden. Einer anschließenden Personenkontrolle konnte sich der 20-jährige Werdohler zunächst durch fußläufige Flucht entziehen. Im Laufe der Nacht wurde der Tatverdächtige dann im Rahmen einer Verkehrskontrolle in einem Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen möglichem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. (dom)

