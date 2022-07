Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzungen im Rahmen des Schützenfests/Kellereinbrüche in der Rahmenstraße

Iserlohn (ots)

Im Rahmen des Iserlohner Schützenfestes kam es am Wochenende zu mehreren hangreiflichen Auseinandersetzungen. Insgesamt sechs Anzeigen wegen Körperverletzung nahm die Polizei auf dem Gelände selber sowie unmittelbar davor auf. Zwei der Aggressoren schliefen ihren Alkoholrausch im Gewahrsam der Polizeiwache Iserlohn aus.

In einem Fall richtete sich die Aggression unmittelbar gegen eingesetzte Polizeibeamte. Im Rahmen des allgemeinen Präsenzeinsatzes auf dem Festgelände pöbelte ein alkoholisierter 25-Jähriger am frühen Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr, mehrfach die eingesetzten Beamten an. Nachdem er dabei mehrfach den Aufforderungen der Polizisten sich zu entfernten nicht nachkam, lief er mit erhobenen Armen auf die Einsatzkräfte zu. Er wurde daraufhin überwältigt und gefesselt. Dabei biss er einem der Polizisten in die Hand. Er verbrachte den Rest der Nacht im Gewahrsam. Aufgrund eines getragenen Einsatzhandschuhes blieb der Polizist unverletzt. Gegen den 25-Jährigen wird wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

In der Rahmenstraße brachen unbekannte Täter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Kellerabteile ein. Aus einem der Verschläge entwendeten die Täter ein E-Mountainbike sowie eine Ladestation. Aus einem weiteren Raum stahlen sie zwei Bohrmaschinen. Zutritt verschafften sich die Unbekannten, indem sie die Schlösser der Verschläge aufbrachen. (schl)

