POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Altena (ots) - In gleich vier Fahrzeuge brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Pragpaul ein. In Hermann-Voß-Straße traf es einen Opel Corsa, Einen Mazda 2 und einen Ford Transit. Am Opel sowie am Kleintransporter schlugen sie dazu Scheiben ein. Am Mazda waren keine Einbruchspuren erkennbar. An der Harkortstraße traf in derselben Nacht einen Seat Leon, der offenbar unverschlossen war. Die ...

