POL-MK: Kellereinbrüche und Suche nach Fahrradbesitzer

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in ein Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Wehberg Straße ein. Sie brachen ein Bügelschloss auf, welches den Kellerraum sicherte, gelangte so ins Innere des Kellerabteils und entwendeten aus diesem einen Fahrradsattel. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

mehr