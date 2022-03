POL-HRO: Staatsschutz ermittelt aufgrund mehrere Schmierereien mit Russlandbezug

Stolpe (ots) - Am Mittwochmorgen, 30.03.2022, ereignete sich gegen 00:05 Uhr auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge der 34-jährige Fahrer eines Mercedes-Van noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige die BAB 24 in Richtung Hamburg. Aus bislang noch unbekannter Ursache fuhr der ...

