POL-HRO: Ergänzung: Schwerer LKW-Unfall auf der BAB 20 Höhe AS Bad Doberan

Warin (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Montag zu Dienstag (28.03. zum 29.03.)ein Schuppen im Graupenmühler Weg in Warin in Brand. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und rief gegen Mitternacht umgehend bei der Rettungsleitstelle an. Durch die Ausdehnung des Feuers gerieten zunächst weitere angrenzende Schuppen sowie ein Hundezwinger in Brand und in der weiteren Folge griff das Feuer ...

mehr