Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Geschätzte 100.000 Euro Sachschaden durch Brand in Warin

Warin (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Montag zu Dienstag (28.03. zum 29.03.)ein Schuppen im Graupenmühler Weg in Warin in Brand. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und rief gegen Mitternacht umgehend bei der Rettungsleitstelle an. Durch die Ausdehnung des Feuers gerieten zunächst weitere angrenzende Schuppen sowie ein Hundezwinger in Brand und in der weiteren Folge griff das Feuer auch auf das sich anschließende Doppelhaus über. Dieses wurde an der Hausfassade und am Dachstuhl beschädigt. Der Hund eines Mieters verendete in den Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Warin und Neukloster löschten das Feuer und konnten weitere Brandschäden verhindern. Der entstandene Sachschaden wird polizeilich derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

André Falke, Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell