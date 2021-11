Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsbeeinträchtigungen B 48

Bretzenheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 21.11.2021, in der Zeit von 12:30 bis 19:00 Uhr, finden am Mahnmal "Feld des Jammers", Bretzenheim, mehrere Versammlungen statt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die B 48 zwischen der Anschlussstelle B 41 und dem Ortseingang Bretzenheim zeitweise für den Verkehr zu sperren. Es stehen ausgeschilderte Umleitungsstrecken zur Verfügung. Die Polizei ist bestrebt, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell