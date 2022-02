POL-GI: Kleidung aus Keller entwendet + Streit führt zu sieben Anzeigen + Über Verkehrsinsel gefahren + Wildschweinrotte verursacht Auffahrunfall

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 01.02.2022:

Gießen: Auto durchsucht

Die Seitenscheibe eines geparkten schwarzen Toyota in der Grünberger Straße schlugen Unbekannte ein und verursachten damit einen mehrere hundert Euro hohen Sachschaden. Anschließend kletterten sie in das Auto herein und durchsuchten es, fanden aber wohl nichts Brauchbares. Der versuchte Diebstahl fand in der Nacht von Montag (31. Januar) auf Dienstag, zwischen 18.45 Uhr und 3.20 Uhr statt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen, Telefonnummer 0641-7006/3555, zu melden. Ähnlich erging es einem Audi-Besitzer, der sein Auto am Montag gegen 21.45 Uhr in der Rödgener Straße abgestellt hatte. Gegen 6 Uhr stellte er den Einbruch fest, auch hier flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Gießen: Kleidung aus Keller entwendet

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kreuzplatz entwendete ein Dieb Kleidung aus einem Kellerverschlag. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr am Montag (31. Januar) legte er mehrere Teile zum Abtransport bereit. Eine Bewohnerin traf ihn noch im Eingangsbereich, wodurch sich der Dieb aber nicht ablenken ließ und samt Diebesgut auf einem E-Bike flüchtete. Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, ist schlank und sprach gebrochen Deutsch. Der Wert der Kleidung steht noch nicht fest, ein Schaden am Keller entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen-Wieseck: Streit führt zu sieben Anzeigen Zeugen meldeten am Samstag (29. Januar) gegen 10.30 Uhr einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße am Erlenberg. Polizeibeamten gingen dem Hinweis nach und hörten aus der Wohnung aggressives Geschrei. Auf Klingeln öffnete ein Mann, eine Frau mit einer blutenden Kopfwunde kam aus der Wohnung hinzu. Noch während der ersten Befragungen beschimpfte der Mann die Beamten, beleidigte sie und verhielt sich zunehmend aggressiv. Insgesamt machte er den Eindruck, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen. Beim Anlegen der Handschellen wehrte er sich und versuchte, sich gegen die Maßnahmen zu sperren. Weitere Polizeibeamte kamen zur Unterstützung und bemerkten, dass es sich bei der Frau um eine gesuchte Unfallverursacherin handelte. Sie steht im Verdacht, am Samstagmorgen gegen 9.10 Uhr beim Linksabbiegen von der Greizer Straße in die Alten-Busecker-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Balkon geprallt zu sein. Den stark beschädigten Mercedes ließ sie am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. Ob ihre Kopfwunde eine Folge des Unfalls ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Beamten konfrontierten sie mit dem Verdacht. Sie verweigerte jegliche Angaben, auch zu ihren Personalien. Bei der anschließenden Durchsuchung nach ihrem Ausweis wehrte sie sich, schlug nach den Beamten und beleidigte sie. Eine Beamtin erlitt dadurch leichte Verletzungen. In der Wohnung bemerkten die Polizisten zudem mehrere Pulverreste, die nach Drogen aussahen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen ordnete die zuständige Richterin eine Wohnungsdurchsuchung an. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten unter anderem Schrotmunition, Nunchakus, Reste verschiedener Substanzen sowie einige Scheine Falschgeld. Entsprechende Sicherstellungen und Strafanzeigen folgten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Insgesamt fertigten die Polizeibeamten sieben Anzeigen.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Warnbaken beschädigt

Am Montag (31.Januar) gegen 13.20 Uhr befuhr ein Unbekannter in einem LKW die Münsterer Straße in Wetterfeld. In Höhe der Hausnummer 15 stieß der LKW-Fahrer gegen zwei Warnbaken und fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 53-Jährigen aus dem Oberbergischen Kreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Vorfahrt missachtet

Montagabend (31.Januar) gegen 19.45 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau in einem Toyota die Abfahrt Linden der Bundesautobahn 485. Im Kreuzungsbereich zur Gießener Pforte/Robert-Bosch-Straße beachtete die Toyota-Fahrerin die Vorfahrt eines 36-jährigen BMW-Fahrers nicht, der von der Robert-Bosch-Straße in die Gießener Pforte abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Über Verkehrsinsel gefahren

Am Montag (31.Januar) gegen 18.20 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann aus Laubach in einem Toyota die Landstraße 3481 vom Münsterer Kreuz in Richtung Wetterfeld. Kurz vor dem Ortseingang kam der Laubacher von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren Eine 23-jährige Frau aus Alsfeld in einem BMW befuhr Montagabend (31.Januar) gegen 18.30 Uhr den Kropbacher Weg. Aufgrund einer Fahrbahnverengung fuhr die BMW-Fahrerin rückwärts, um den Kia einer 48-Jährigen passieren zu lassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall beim Fahren aus einer Einfahrt Am Dienstag (01.Februar) gegen 09.40 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann in einem Skoda rückwärts aus einer Einfahrt in der Georg-Philipp-Gail-Straße. Dabei übersah der Skoda-Fahrer offenbar einen 71-jährigen Mann in einem Ford, der auf der Georg-Philipp-Gail-Straße in Richtung Grünberger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Wildschweinrotte verursacht Auffahrunfall Eine 58-jährige Frau aus Lohra in einem Audi und eine 32-jährige Frau in einem Seat befuhren hintereinander die Landstraße 3047 in Richtung Krofdorf-Gleiberg. Als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn kreuzte, musste die Audi-Fahrerin eine Vollbremsung machen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Tiere und vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands kam die Seat-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Audi auf. Die 32-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

