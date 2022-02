Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Schwerer Unfall auf der B3

Gießen (ots)

Staufenberg: In der Nacht von Montag auf Dienstag (1. Februar) kam aus bislang ungeklärter Ursache ein Mercedes AMG von der Fahrbahn ab. Der mit vier Personen besetzte PKW befand sich gegen 23.10 Uhr auf der Abfahrt von der B3 aus Richtung Marburg kommend in Richtung des Zubringers zur A480, durchschlug die Leitplanke und kam abseits der Straße zum Stillstand. Rettungskräfte fanden das Fahrzeug auf dem Dach liegend vor. Der 21-jährige Beifahrer aus Allendorf (Lumda) konnte nur tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 22-jährige Fahrer aus Gießen und die zwei 19- und 26-jährigen Mitfahrer aus Gießen und Fernwald kamen alle schwer verletzt in Klinken. Die Staatsanwaltschaft Gießen beauftragte einen Gutachter mit der Unfallrekonstruktion. Der Totalschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 80.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf etwa 7000 Euro. Die B3 in südliche Richtung war bis 7.10 Uhr voll gesperrt. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen (Telefonnummer 06033/7043-5010) bitten Unfallzeugen, sich zu melden.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell