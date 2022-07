Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Wedel - Einbrüche in Pizzaservice und Firma - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 26.07.2022, ist es sowohl in Pinneberg als auch in Wedel zu Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen.

In der Wedeler Feldstraße drangen Unbekannte zwischen 19:00 und 06:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Betriebs für Eisenbahnausstattungen ein und entwendeten vier Notebooks, zwei Bluetooth Boxen, ein Smartphone und Werkzeuge.

In der Elmshorner Straße in Pinneberg kam es zwischen 23:30 und 09:50 Uhr zum Einbruch in eine Pizzeria nahe der Hans-Hermann-Kath-Brücke bei dem die Täter Bargeld erbeuteten.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeugen.

Die Beamten bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

