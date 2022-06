Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichenfund im Nordringpark - Polizei geht von Unglücksfall aus

Hamm-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 19.Juni, gegen 06:20 Uhr wurde eine leblose Person durch einen Fahrradfahrer im Teich des Nordringparks aufgefunden. Die männliche Person wurde durch die alarmierte Tauchergruppe der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen. Durch eine herbeigerufene Notärztin wurde der Tod des jungen Mannes festgestellt. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass der 23-Jährige mit Wohnsitz in Werne an den Folgen eines Unglücksfalls verstorben ist. Die Ermittlungen dauern an. (kap)

