Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Raubdelikt am Südring gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 18. Juni, gegen 2.50 Uhr, wurde eine 17-jährige Hammerin Opfer eines Raubdeliktes in der Parkanlage am Südring. Zur Tatzeit wurde die Frau von zwei unbekannten Männern auf einem Gehweg überholt. Einer der Unbekannten drehte sich anschließend zu der Frau um und rannte auf sie zu. Im Anschluss ergriff er sie an der Hand und schubste sie in einen Busch. Danach riss er der Frau das Handy samt Schutzhülle und Dokumenten aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Kirche. Der Haupttäter kann als dunkelhäutiger Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter beschrieben werden. Er soll zirka 20 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer Cappy, einem Rucksack sowie einer dunklen Hose und einem dunklen Oberteil. Der Begleiter des Haupttäters soll aktiv nicht eingegriffen haben. Dieser wird ebenfalls als dunkelhäutiger Mann beschrieben. Auch er hatte eine Cappy auf und war insgesamt dunkel gekleidet. Die Jugendliche wurde bei der Tat nicht verletzt. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell