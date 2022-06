POL-HAM: Brand eines ehemaligen Vereinsheimes

Hamm-Uentrop (ots) - Am Dienstag, 14.Juni, gegen 17:55 Uhr befuhr ein 75-jähriger mit seinem Pedelec den Fahrradweg auf der Lippestraße in östliche Richtung. Ein 41-jähriger Daimler-Fahrer befuhr die Lippestraße in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der 41-Jährige nach links in die Ostwennemarstraße abzubiegen. Als der 75-Jährige den Einmündungsbereich querte, kam es zum Zusammenstoß. Der ...

mehr