Am Sonntag stürzte ein Mann bei Lonsee von seinem Zweirad.

Um 16 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seiner Suzuki von Amstetten in Richtung Ettlenschieß. Dabei überholte er zwei Autos. Als Gegenverkehr kam, lenkte er zurück auf seine Spur. Für die folgende Kurve war er aber wohl zu schnell und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Motorrad auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas!

