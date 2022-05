Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mann schlägt Scheibe ein

Am Freitag stellte sich ein Verdächtiger der Polizei in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr schlug der 24-Jährige wohl die Scheibe eines Geschäfts in der Hindenburgstraße ein. Dabei verletzte er sich. Er übergab zwar seinen Ausweis an den Betreiber des Geschäfts, der gab ihn jedoch an den Verdächtigen zurück, wonach der 24-Jährige flüchtete. Der Betreiber rief die Polizei hinzu. Im Zuge der Fahndung nach dem Mann, meldete sich dieser bei der Polizei. Die Ermittler merkten schnell, dass der 24-Jährige sehr tief ins Glas geschaut hatte. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Die Polizei sicherte Spuren und schätzt den Schaden an der Scheibe auf mehrere hundert Euro.

