Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zehnjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein zehnjähriger Tretroller-Fahrer befuhr am Dienstag, 14.Juni, gegen 17:46 Uhr die Straße Am Wellenbad in südliche Richtung. Im Einmündungsbereich zur Straße Alter Uentroper Weg beabsichtigte er die Straße zu überqueren. Eine 85-jährige VW-Jetta-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Alter Uentroper Weg in westliche Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Tretrollerfahrer und der VW-Fahrerin. Hierbei wurde der Zehnjährige leicht verletzt und mittels Rettungswagen in eine Klinik verbracht, die er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (kap)

