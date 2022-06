Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 80-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 28-Jährige befuhr am Dienstag, 14.Juni, gegen 17:40 Uhr mit Ihrem Westfalia-Wohnmobil die Straße Alter Uentroper Weg in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Ostwennemarstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Citroen-C3-Fahrerin, die die Straße Alter Uentroper Weg in Richtung Osten befuhr. Hierbei wurde die 80-jährige schwer verletzt und sie wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. (kap)

