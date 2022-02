Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jährige isst Sandwich im Geschäft - Bundespolizisten stellen zwei Einhandmesser sicher

Dortmund - Beckum (ots)

Am Samstagabend (26. Februar) öffnete eine 16-Jährige in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof Lebensmittel und verzerrte diese, ohne diese bezahlt zu haben. Bundespolizisten fanden zudem zwei Einhandmesser bei der jungen Frau auf.

Gegen 21:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eine junge Frau dabei, wie diese ein Sandwich, sowie einen Schokoriegel in einem Gesamtwert von 2,70 Euro im Verkaufsraum der Drogeriekette öffnete und anschließend auch aß. Der 45-Jährige Sicherheitsmitarbeiter sprach daraufhin die Deutsche an. Diese gab an, über keinerlei Barmittel zu verfügen. Aufgrund des Straftatverdachts (Diebstahl) kontaktierte der Ladendetektiv die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte nahmen die 16-Jährige aus Beckum mit zur Bundespolizeiwache, um ihre Identität zweifelsfrei zu klären. Bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten, fanden die Beamten zwei Einhandmesser griffbereit in der Jackentasche der jungen Frau auf. Diese stellten die Polizisten sicher.

Die Messer lassen sich mit einer Öffnungshilfe, welche an der Klinge angebracht ist, einhändig öffnen. Das Führen ist grundsätzlich nach dem Waffengesetz verboten.

Die Bundespolizisten kontaktierten die Erziehungsberechtigte der Beckumerin und informierten sie über den Sachverhalt. Anschließend konnte das Mädchen auf Wunsch der Mutter die alleinige Heimreise antreten.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

