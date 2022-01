POL-VER: ++ Müll illegal entsorgt (mit Foto) ++ Positiver Drogentest ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Unfallfahrer floh ++ Auffahrunfall - 54-Jährige verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Müll illegal entsorgt (mit Foto)

Ottersberg. An einem Wirtschaftsweg unweit der Autobahnauffahrt Posthausen nahe der Verdener Straße entsorgten unbekannte Täter zwischen vergangenem Samstag und Montag etwa anderthalb Kubikmeter Renovierungsmüll. Unter anderem wurden alte Schränke, Regale, leere Farbeimer sowie Teppich- und Tapetenreste achtlos in die Natur geworfen. Hinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Positiver Drogentest

Achim. Ein 26-jähriger Kleinwagenfahrer wurde am Mittwochvormittag auf der Verdener Straße von Beamten der Polizei Achim kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst und ein Verfahren eingeleitet wurde. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt, der junge Mann muss sich nun auf ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot einstellen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Wohnhaus

Schwanewede/Neuenkirchen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentürscheibe stiegen unbekannte Täter zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen in ein Wohnhaus an der Straße Am Werl ein. Die Diebe durchwühlten anschließend die Räume und erbeuteten schließlich aufgefundenen Schmuck, mit dem sie unerkannt flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Unfallfahrer floh

Schwanewede/Meyenburg. Am vergangenen Montag zwischen 7 und 8 Uhr parkte ein roter Kastenwagen an der Straße Butendoor. In diesem Zeitraum prallte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten Wagen, wodurch allein dort ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Der Unfallfahrer war den Spuren zufolge vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs und beging anschließend Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Auffahrunfall - 54-Jährige verletzt

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Eine leicht verletzte Frau und hoher Sachschaden waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 13:15 Uhr auf der Bremer Heerstraße (L135) zugetragen hat. Eine 54-jährige Mini-Fahrerin bremste auf der L135 ab, da sie beabsichtigte, nach links in die Straße Schmidts Kiefern abzubiegen. Ein nachfolgender 90-jähriger Mercedes-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf. Die Frau erlitt durch den Auffahrunfall leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

