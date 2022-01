Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wohnhauseinbruch ++ Verkehrsunfall auf der A27 ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++ Täter machen sich an Waschautomat zu schaffen ++

Landkreis Verden (ots)

Wohnhauseinbruch

Achim. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen vergangenem Mittwoch, 05.01.2022, und Montagvormittag ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Fahrenheitstraße auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Mit einem Computer flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Verkehrsunfall auf der A27

Oyten/A27. Fünf Fahrzeuge waren am Montagmorgen auf der A27 in Höhe Oyten und Fahrtrichtung Cuxhaven in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sich eine 69-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen musste die 69-Jährige ihren VW plötzlich abbremsen, was ein 38-jähriger Fahrer eines Ford Transit übersehen hatte und auf den VW auffuhr. Dadurch schleuderte die 69-Jährige scheinbar mit dem Pkw vom Überholfahrstreifen nach rechts über die Fahrbahn und prallte in eine Schutzplanke. Ein 33-Jähriger in einem VW konnte dem Geschehen ausweichen. Ein 60-Jähriger in einem Ford war zu dem Zeitpunkt auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs, versuchte nach ersten Informationen nach links auszuweichen, prallte dabei jedoch gegen einen Peugeot einer 20-Jährigen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Durch die Arbeiten an der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Unter anderem wegen einer notwendigen Fahrbahnreinigung zogen sich die Arbeiten bis in den späten Nachmittag.

Von der Fahrbahn abgekommen

Achim. Am Montagabend überfuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes aus bislang unbekannter Ursache in der Embser Landstraße nach ersten Erkenntnissen die mittlere Verkehrsinsel eines Kreisels und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf einem Gehweg kam der Pkw schließlich zum Stehen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Täter machen sich an Waschautomat zu schaffen

Achim. Bereits zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag machten sich unbekannte Täter offenbar an Automaten einer Waschanlage in der Max-Planck-Straße zu schaffen. Demnach versuchten die Täter einen Automaten sowie ein Münzfach einer Reinigungskabine aufzubrechen. Nach ersten Informationen dürften die Täter ohne Bargeld aber unerkannt geflüchtet sein. Der Sachschaden ist dennoch beträchtlich und wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Achim sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder auf verdächtige Umstände geben können. Hinweise werden unter 04202/9960 entgegengenommen.

