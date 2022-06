POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: ein Schwerverletzter und etwa 2800 Euro Sachschaden

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstag, 18. Juni, gegen 2.50 Uhr, wurde eine 17-jährige Hammerin Opfer eines Raubdeliktes in der Parkanlage am Südring. Zur Tatzeit wurde die Frau von zwei unbekannten Männern auf einem Gehweg überholt. Einer der Unbekannten drehte sich anschließend zu der Frau um und rannte auf sie zu. Im Anschluss ergriff er sie an der Hand und schubste sie in einen Busch. Danach riss er der Frau das Handy ...

