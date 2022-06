Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Baumarkt

Lippe (ots)

(HR) In der Zeit zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 16:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Außengelände eines Baumarktes in der Detmolder Straße in Lage und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Aufgrund der Beschaffenheit des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell