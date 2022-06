Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Vermisstes Kind wurde wohlbehalten aufgefunden

Lippe (ots)

(LW) Die seit Samstag, den 04.06.2022, 19.45 Uhr in Bad Salzuflen vermisste 11-jährige Celina S. wurde am frühen Montagmorgen gegen 01.45 durch Passanten in Bad Salzuflen an der Wasserfuhr erkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Durch die angeforderten Beamten der Polizeiwache Bad Salzuflen wurde Celina in die Jugendeinrichtung, aus der sie sich entfernt hatte, zurückgebracht. Die Polizei Lippe bedankt sich auf diesem Weg bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise, die letztendlich auch zum Auffinden des Mädchens geführt haben. Die Medien, bei denen sich die Polizei ebenfalls für ihre Mithilfe bedankt, werden um Löschung der Fahndungsmeldung aus ihren Veröffentlichungen gebeten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell