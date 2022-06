Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallbeteiligte mögen sich bitte melden.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (2. Juni 2022) ereignete sich an der Parkplatzzufahrt des "Rewe-Marktes" am Hasselter Platz ein Zusammenstoß zwischen einem jungen Fahrradfahrer und einem älteren Paar. Der 14-jährige Junge wurde von dem Auto erfasst und stürzte. Es ist weder die genaue Uhrzeit bekannt, noch, wer von den beiden älteren Menschen den Wagen gefahren hat. Nach dem Unfall bot das Paar an, die Telefonnummer auszutauschen. Das hat der Junge abgelehnt. Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall sehr leicht verletzt. An dem Auto soll ein leichter Schaden entstanden sein. Das Paar wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

