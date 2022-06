POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Fahndungsaufruf nach einem vermissten Kind.

Lippe (ots) - Ein bislang unbekanntes Täterpaar steht in Verdacht, im April dieses Jahres Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten in Lemgo begangen zu haben. Im Anschluss hoben sie mit dabei erbeuteten Zahlungskarten Bargeld vom Konto ihrer Opfer ab und bezahlten Einkäufe damit. Der Mann wurde bei Abhebungen an Geldautomaten videografiert. Die Bilder dürfen nach einem richterlichen Beschluss auf unserem Fahndungsportal ...

mehr