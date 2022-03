Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Fahndung nach Exhibitionisten + Unfallfluchten + Beschädigungen auf Schulgelände + Rad geklaut + Audi zerkratzt + Kreisverkehr erwischt + Autoaufbrüche in Gießen + Einbrecher unterwegs +

Gießen (ots)

Gießen: Exhibitionist entblößt sich an Bushaltestelle / Polizei bittet um Mithilfe -

Gestern Nachmittag (08.03.2022) entblößte sich ein Unbekannter an einer Bushaltestelle, in Höhe eines Schuhcenters, im Schiffenberger Weg. Gegen 15.25 Uhr zog der Mann in Anwesenheit dort wartender Schülerinnen und Schülern mehrmals seine Hose samt Unterhose herunter. Der Unbekannte ist ca. 40 Jahre alt und nach Einschätzung der Zeugen von nordafrikanischer Abstammung. Er hat eine auffallend dünne Statur und einen ungepflegten kurzen Bart. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Base-Cap und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen und fragt: Wer hat den Täter im Schiffenberger Weg noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Nach Parkplatzrempler abgehauen -

Auf rund 5.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem geparkten Pkw zurückließ. Der blaue Mazda 3 stand am Dienstag (08.03.2022), zwischen 06.20 Uhr und 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewemarktes in der Marburger Straße. Vermutlich beim Rangieren prallte der Flüchtige gegen den Mazda und ließ Beschädigungen am hinteren Kotflügel sowie der hinteren Tür der Beifahrerseite zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Gedotzt und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Schwalbachacker" bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. In der Nacht vom 27.02.2022 (Sonntag) auf den 28.02.2022 (Montag) beschädigte ein Unbekannter einen in Höhe der Hausnummer 11 geparkten schwarzen Mazda 2 und fuhr davon. Die Schäden am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite schätzt die Polizei auf mindestens 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Damenrad aus Keller geklaut -

Mit einem schwarzen Damenrad der Marke "Centurion" suchten Fahrraddiebe in der Therese-Kalbfleisch-Straße das Weite. Im Zeitraum von Montagnachmittag (07.03.2022) bis Mittwochmorgen (09.03.2022) verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie einen Verschlag auf und griffen sich das rund 1.500 Euro teure Bike. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Damenrades nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Lollar: Vandalen auf dem Schulgelände -

Am zurückliegenden Wochenende trieben unbekannte Vandalen an der Clemens-Brentano-Schule ihr Unwesen. Sie erklommen das Schuldach, warfen eine Fensterscheibe ein und beschädigten einen Lichtschacht. Die Reparatur der Schäden wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag (04.03.2022) und Montagfrüh (07.03.2022) beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auf dem Schulgelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizei in Gießen zu melden.

Linden - Großen-Linden: Audi zerkratzt -

Am Dienstagmorgen (08.03.2022), zwischen 07.30 Uhr und 11.45 Uhr, ließen Unbekannten einen Lackschaden an einem grauen Audi zurück. Der A1 Sportsback parkte in der Goethestraße, in Höhe der Hausnummer 18. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird rund 5.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Polheim-Garbenteich: Kreisverkehr übersehen, abgehoben und geflohen -

Auf der Landstraße zwischen Gießen und Lich überfuhr ein Touranfahrer den Kreisverkehr in Höhe Garbenteich und landete in der Böschung. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub, Ermittlungen führten zu einem 39-jährigen Frankfurter. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 39-Jährige mit seinem VW am Dienstagabend (08.03.2022), gegen 20.40 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Lich unterwegs war. Am Kreisverkehr fuhr er geradeaus auf die Bebauung, verlor die Kontrolle über den Touran und landete auf einer etwa zwei Meter tiefer liegenden Wiese. Der Fahrer sprang laut Zeugen aus dem Fahrzeug heraus und rannte in Richtung Garbenteich davon. Aufgrund der Ermittlungen an der Halteranschrift geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 39-Jährige der Unfallfahrer ist. Die Ölwanne des Touran riss auf, die Feuerwehr rückte an und band das ausgelaufene Öl. Ein Abschleppunternehmen barg den Touran von der Wiese. Der Totalschaden am Wagen beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Schäden an dem Kreisverkehr können derzeit noch nicht beziffert werden.

Gießen: Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt -

In der Eichgärtenallee und der Schlachthofstraße schlugen Autoaufbrecher zu. Im Zeitraum von Montag (07.03.2022), ab 12.00 Uhr bis Dienstag (08.03.2022), gegen 15.30 Uhr machten sich die Täter in der Eichgärtenallee, auf dem Parkplatz gegenüber dem Hochhaus, an einem silberfarbenen Skoda Fabia zu schaffen. Sie öffneten auf bisher nicht bekannte Art den Wagen und ließen eine Sonnenbrille, den Fahrzeugschein sowie eine 5-Euro-Banknote mitgehen. In der Schlachthofstraße rückten ein grauer Kia Ceed und eine braune Passat-Limousine in den Fokus von Dieben. In der Zeit von Montagabend (07.03.2022), gegen 21.00 Uhr bis Dienstagnachmittag (08.03.2022), gegen 15.00 Uhr schlugen sie jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein. Aus dem Kia ließen sie keine Wertsachen mitgehen, aus dem Passat griffen sie sich eine Sporttasche mit Kleidungsstücken. Für die neuen Scheiben werden insgesamt rund 1.000 Euro fällig. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Eichgärtenallee oder in der Schlachthofstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Langgöns: Diebe auf dem Schrottplatz -

Auf Beute von dem Gelände eines Schrotthändlers hatten es Diebe gestern am späten Abend (08.03.2022) abgesehen. Zwischen 22.45 Uhr und 23.30 Uhr suchten die Täter das Gelände in der Holzheimer Straße auf, überkletterten den Zaun und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle, in der Metalle gelagert werden. Hierbei lösten sie den Alarm aus und flohen. Zeugen, die die Täter gestern Abend beobachteten oder denen am Gelände des Schrottplatzes Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Kriminalpolizei Gießen zu melden.

Wettenberg - Krofdorf-Gleiberg: Über Kellertür eingebrochen -

Ein Einfamilienhaus in der Kattenbachstraße rückte in den zurückliegenden Taten in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe drangen über die Kellertür in die Räume ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Täter im Zeitraum vom 21.02.2022 bis zum gestrigen Dienstag (08.03.2022) in das Haus einbrachen. Die Ermittler suchen Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Kattenbachstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555

