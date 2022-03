Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kreis Gießen: Achtung - aktuell Welle betrügerischer Schockanrufe!

Gießen (ots)

Bereits seit Mittwochvormittag (09.03.2022) klingeln im Kreis Gießen wieder einmal die Telefone vornehmlich lebensälterer Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in Heuchelheim und Wettenberg.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Kriminalpolizist zu Wort und gab an, in der unmittelbaren Umgebung sei kurz zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden. Sicherheitshalber wolle man sich nun erkundigen, ob die Gesprächspartnerin / der Gesprächspartner in den eigenen vier Wänden Wertsachen aufbewahren würden.

In den der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf den dreisten Betrugsversuch herein und reagierten genau richtig: Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Wie verhalte ich mich richtig?

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und nach Wertsachen befragen!

Erhalten Sie einen ebensolchen Anruf, beenden Sie sofort das Gespräch und informieren die Polizei unter der 110!

Informieren Sie Familie, Freunde und Bekannte über derartige Betrugsversuche!

Weitere Informationen zu diesen und anderen Betrugsphänomenen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

