Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Emmerich am Rhein (ots)

Am ersten Weihnachtstag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Korschener Weg ein. Sämtliche Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuckstücke und Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830

