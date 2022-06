Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Kreis Lippe. Fahndung nach EC-Karten-Betrüger.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekanntes Täterpaar steht in Verdacht, im April dieses Jahres Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten in Lemgo begangen zu haben. Im Anschluss hoben sie mit dabei erbeuteten Zahlungskarten Bargeld vom Konto ihrer Opfer ab und bezahlten Einkäufe damit. Der Mann wurde bei Abhebungen an Geldautomaten videografiert. Die Bilder dürfen nach einem richterlichen Beschluss auf unserem Fahndungsportal veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndung/80800 Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Ihre Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330 entgegen.

