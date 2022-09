Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Biker flüchtet vor der Polizei - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Biker flüchtet vor der Polizei - Polizei bittet um Hinweise

Unterstedt/Ahausen. Nach der Flucht eines noch unbekannten Motorradfahrers von einer Verkehrskontrolle, bitten die Beamten der Rotenburger Polizei um Hinweise und suchen insbesondere den/die Fahrer/in eines weißen VWUp!. Ein Streifenteam hatte den Fahrer eines silberfarbenen Motorrades (vermutlich japanisches Fabrikat) in Unterstedt für eine Kontrolle stoppen wollen. Er gab jedoch Gas und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Alte Dorfstraße in Richtung Ahausen. Kurz vor dem Ortseingang überholte der Fahrer den weißen VW Up! und gefährdete möglicherweise die Insassen. Auffällig an dem Motorrad sind blaue Applikationen auf der Teilverkleidung. Der Fahrer war mit einer silber-schwarzen Motorradkombi, schwarzen Stiefeln und Handschuhen bekleidet. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell